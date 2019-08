Ex-militair vergiftigd met medicijncocktail

De 49-jarige oud-militair Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen is eerst vergiftigd met een cocktail van medicijnen en daarna doodgeslagen. Dat bleek tijdens de eerste openbare zitting tegen moordverdachte Hala E. (47) bij de rechtbank in Assen.

Hoogerbrugge werd op 20 december 2017 in zijn bovenwoning gevonden door zijn ouders. Zijn schedel was ingeslagen. In zijn bloed werd een mix van antipsychotica, antidepressiva en een bloeddrukmedicijn gevonden, terwijl hij zelf geen medicatie gebruikte. Op zes glazen in de vaatwasser werden volgens het Openbaar Ministerie zes glazen gevonden met medicijnresten en alleen vingerafdrukken en DNA-sporen van het slachtoffer en E. erop.

E. werd vorig jaar in haar huidige woonplaats Londen opgepakt. In mei werd de vrouw uitgeleverd aan Nederland. Ze heeft nog geen verklaring willen afleggen.