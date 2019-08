Half jaar voorwaardelijk voor fataal ongeluk

De 54-jarige Julia H. uit Rockanje krijgt een half jaar voorwaardelijke celstraf voor een fataal ongeluk dat ze in 2014 heeft veroorzaakt. Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde haar ook omdat ze drie dagen na het ongeluk weer in de auto stapte, terwijl haar rijbewijs was ingevorderd. H. is haar rijbewijs daarom de komende zes jaar kwijt.

De advocaat-generaal had een lagere straf geƫist, omdat H. hersenletsel heeft en het ongeval haar daarom niet zou kunnen worden verweten. Het hof ging daar niet in mee en verweet H. dat ze achter het stuur is gaan zitten terwijl ze weet dat ze een epileptische aanval kan krijgen.

H. werd vrijgesproken van de beschuldiging dat ze zou hebben gelogen om haar rijbewijs na een eerdere invordering terug te krijgen wegens gebrek aan bewijs.

Door het ongeval in Hellevoetsluis kwamen een 29-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Polen om het leven. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde H. vorig jaar tot twee jaar cel en een rijontzegging van vijf jaar. Zelf zegt ze zich niets van het ongeval te kunnen herinneren.

H. liep in 1992 hersenletsel op door een trap van een paard, waardoor ze epileptische aanvallen kreeg en haar karakter ingrijpend veranderde. Voorafgaand aan het ongeval in Hellevoetsluis had ze al acht aanrijdingen veroorzaakt, waarschijnlijk ook door epileptische aanvallen achter het stuur.

Door het hersenletsel is ze volgens het hof wel sterk verminderd toerekeningsvatbaar.