Hermitage verwacht vijf miljoenste bezoeker

Museum Hermitage Amsterdam verwacht donderdag de vijf miljoenste bezoeker sinds het museum in 2009 opende. Het tienjarige jubileum wordt uitgebreid gevierd met twee jubileumtentoonstellingen: De schatkamer! (nog tot en met zondag 25 augustus) en Juwelen! (vanaf zaterdag 14 september).

Het museum heeft de mijlpaal van donderdag aangegrepen voor een publieksactie: bezoekers die vóór 14 uur komen én zich hebben aangemeld, kunnen meeloten voor prijzen als vliegtickets naar Sint-Petersburg en vip-kaarten voor de opening van Juwelen!

De juwelen worden geleend van de Hermitage in Sint-Petersburg. Ruim 300 stukken, die in meerdere gevallen hebben toebehoord aan tsarina’s, zijn er te bewonderen. Een van de topstukken is een 18e-eeuws bloemenboeket van edelstenen dat fungeerde als broche van tsarina Elisabeth. Het voorwerp omvat ruim 400 briljanten en meer dan 450 roosgeslepen diamanten, plus blauwe en gele saffieren, robijnen, topazen en smaragden.

Van Catharina de Grote is een persoonlijke juwelenkist te zien, drie kilo zwaar en bezaaid met bijna 400 edelstenen.

De Amsterdamse Hermitage begon in 2004 als kleine dependance van het gelijknamige museum in Rusland. In 2009 werd het museum officieel geopend op de huidige locatie aan de Amstel. De best bezochte tentoonstelling tot nu toe is ‘Hollandse Meesters uit de Hermitage. Oogappels van de tsaren’, die liep van oktober 2017 tot eind mei vorig jaar.