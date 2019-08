Minder sportclubs, wel meer golf en atletiek

Het aantal sportverenigingen in ons land is aan het dalen. Maar bij enkele sporten – zoals golf, wielrennen en atletiek – is juist sprake van een toename van het aantal clubs. Driekwart van de verenigingen omschrijft de eigen financiële positie als (zeer) gezond. Dat staat in een cijferoverzicht over sportverenigingen vanaf het jaar 2000, gemaakt door het Mulier Instituut.

Nederland telt tussen de 24.000 en 28.000 sportverenigingen. Ze zijn niet allemaal aangesloten bij een van de lidorganisaties van sportkoepel NOC*NSF. Bij voetbal, volleybal, sjoelen en biljarten is het aantal verenigingen sinds 2003 afgenomen.

De voetbalbond is op basis van het aantal lidmaatschappen de grootste bond, en ook als het om aantal verenigingen gaat. In totaal telde de KNVB in 2017 ruim 1,2 miljoen leden en 3060 verenigingen. De vijf grootste bonden qua lidmaatschappen zijn voetbal, tennis, vissen, golf en gymnastiek. Op basis van het aantal verenigingen behoort biljart tot de top 5 van bonden, met ruim 1200 verenigingen en 32.000 leden. Een biljartvereniging telt gemiddeld 25 leden, een voetbalclub gemiddeld 398.

Vier vijfde geeft aan genoeg vrijwilligers in huis te hebben, maar voor velen blijft dat ook een voortdurende zoektocht. Vooral zaalsporten kampen wat vaker met een tekort.

Verder lijkt de financiële positie door de jaren heen wat verbeterd. Vorig jaar rapporteerde 7 procent van de verenigingen minder gezonde (5 procent) of zorgwekkende (2 procent) financiën.