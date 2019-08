Onderzoeksraad geeft AZ-stadion vrij

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het onderzoek bij AZ afgerond en het AFAS stadion vrijgegeven. Er is gesproken met betrokkenen en de situatie rondom het ingestorte dak is onderzocht. Volgens een woordvoerder beslist de raad waarschijnlijk volgende week of een vervolgonderzoek wordt geopend.

Door harde wind stortte zaterdag een deel van het dak van het stadion in Alkmaar in. Niemand raakte gewond, omdat de tribune niet bezet was.

AZ kan voorlopig niet in het stadion voetballen en speelt daarom donderdag een thuiswedstrijd tegen FC Marioepol in de derde kwalificatieronde van de Europa League in het stadion van ADO in Den Haag.