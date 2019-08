Premier Rutte debuteert op Lowlands

Premier Mark Rutte maakt dit jaar zijn opwachting op Lowlands. Op het festival spreken ieder jaar wel politici en opiniemakers, maar het is voor het eerst dat de minister-president er optreedt.

Rutte schuift zondagmiddag 18 augustus aan in talkshow Villa Lowlands. Presentator Martijn de Greve ondervraagt hem daar, met hulp van ‘huisbutler’ Roel Maalderink. Het publiek heeft een stem in de keuze van het opkomstnummer, het drankje dat de premier wordt voorgeschoteld en het slotakkoord op de vleugel, maar ook in de onderwerpen die De Greve aansnijdt.

De Greve krijgt drie kwartier de tijd om Rutte uit zijn tent te lokken over “persoonlijk-maatschappelijke thema’s”, meldt de organisator, campagnebureau BKB.