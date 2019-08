Zestien gewonden door verkeersongeval Zeeland

Door een verkeersongeval bij het Zeeuwse Wilhelminadorp zijn donderdagmiddag zestien mensen gewond geraakt. De politie meldt dat er meerdere personen ernstig aan toe zijn, onder wie een kind.

Bij het ongeval op de Deltaweg (de N256) waren drie auto’s en een personenbusje betrokken. In het busje zaten volgens een politiewoordvoerder meerdere mensen. Wat er precies is gebeurd bij Wilhelminadorp (gemeente Goes) is nog niet duidelijk. Bij de hulpverlening is een traumateam ingezet en meerdere gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval is de N256 in beide richtingen dicht. De provincie Zeeland meldt dat verkeer vanaf de A58 naar Zierikzee via Middelburg wordt omgeleid. Automobilisten die vanuit Goes naar Zierikzee rijden kunnen het best via de Wolphaartsdijk rijden.