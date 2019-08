Bon voor filmers ongeval Zeeland

Langsrijdende automobilisten die donderdagmiddag met hun telefoon opnames maakten van een ernstig ongeval bij het Zeeuwse Wilhelminadorp kunnen een bekeuring verwachten. Bij het ongeluk raakten in totaal zestien mensen gewond, onder wie enkele kinderen. Sommigen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan vrijdag in verband met de privacy niet zeggen hoe het met de gewonden gaat.

De politie hoopt snel alle betrokkenen te kunnen spreken om zo uit te vinden wat er precies is gebeurd. Bij het ongeval op de Deltaweg (de N256) waren drie auto’s en een personenbusje betrokken. De weg was in beide richtingen urenlang dicht.

De vier voertuigen waren zwaar beschadigd, met in elke auto enkele gewonden. Een van hen zat bekneld. Ook ontstond er een brandje.