Kabinet weer aan de slag na zomervakantie

Het kabinet is terug van zomervakantie en komt vrijdag weer voor het eerst bijeen. Het werk wacht, want volgende week beginnen de onderhandelingen over de nieuwe begroting.

De bewindslieden grijpen het weerzien aan om in de ministerraad, onder leiding van premier Mark Rutte, bij te praten over de politieke actualiteit. Op justitieminister Ferd Grapperhaus na dan, die in de zomer inviel voor Rutte en nog vakantie inhaalt.

Vanaf woensdag touwtrekken de ministers, zoals ieder jaar, met minister van Financiƫn Wopke Hoekstra over het geld dat ze mogen besteden. Over ruim vier weken is het Prinsjesdag en presenteert de regering de begroting voor volgend jaar.

Het is in principe de een-na-laatste begroting voor het kabinet, dat meer dan de helft van zijn regeerperiode erop heeft zitten. Over ruim anderhalf jaar zijn er Tweede Kamerverkiezingen.