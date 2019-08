Oud-minister 28 jaar cel in voor moord Wiels

De rechtbank op Curaçao heeft oud-minister van Financiën George Jamaloodin vrijdag veroordeeld tot 28 jaar celstraf voor het “uitlokken van de moord” op politicus Helmin Wiels op 5 mei 2013. De rechtbank achtte bewezen dat Jamaloodin opdracht heeft gegeven voor de moord op Wiels en dat hij voor de moord heeft betaald.

Het Openbaar Ministerie had 30 jaar celstraf tegen de oud-bewindsman geëist. Jamaloodin zelf heeft altijd ontkend dat hij iets met de moord te maken had. Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechtbank meegenomen “dat van deze politieke moord een signaal uitgaat dat macht en geweld boven democratie en recht gaan”.

Eerder werd voor de moord op Wiels al Burney F. veroordeeld tot 26 jaar. Hij zou voor Jamaloodin een moordenaar hebben geregeld. Deze man, Elvis K., is in 2014 veroordeeld tot levenslang voor verschillende moorden, waaronder die op Wiels. Beiden zitten vast in Nederland.

Jamaloodin was minister in het kabinet van Gerrit Schotte tussen 2010 en 2012. Zijn halfbroer is de lokaal bekende gokbaas Robbie dos Santos. Wiels was mogelijk een doelwit omdat hij onderzoek deed naar de loterijverkoop op Curaçao.

Wiels, de politiek leider van onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano, werd in 2013 op Curaçao doodgeschoten op een strand.