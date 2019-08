‘Ouders, fiets met je kinderen naar school’

De scholen gaan weer beginnen, dus Veilig Verkeer Nederland vraagt om aandacht voor fietsende scholieren in het verkeer. Het einde van de schoolvakanties betekent behoorlijk meer drukte op de weg. En ook veel kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan, en dus vaak een langere en nieuwe route moeten nemen.

Kinderen zijn sneller afgeleid, nog tamelijk speels en ze schatten risico’s niet goed in. Dat maakt ze kwetsbaar in het verkeer.

VVN pleit voor een structurele verkeerseducatie, die een ‘duidelijke en stevige’ plaats moet krijgen in de nieuwe voorstellen voor herziening van de onderwijsdoelen. Zo is er een blijvende investering nodig in de kwaliteit van verkeerslessen op de basisschool. Voor ouders zelf is er ook een rol. Zij worden opgeroepen samen met hun kinderen naar school te fietsen of te lopen, en de auto te laten staan. Dit om lastige verkeerssituaties te oefenen.

Volgens VVN hangen in 90 procent van alle gemeenten spandoeken om het verkeer te wijzen op het feit dat de scholen weer open gaan.