OVV: lasbreuken acuut gevaar voor rest dak AZ

De overkapping van het stadion van AZ in Alkmaar is ingestort door falende lasverbindingen. Ook zijn twee breuken en twee verdachte plekken aangetroffen in het deel van het dak dat nog intact is. Die geconstateerde breuken en vermoedelijke scheuren kunnen ertoe leiden dat delen van het resterende dak bezwijken. Ze vormen daarmee een acuut risico. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na een verkennend onderzoek.

De OVV heeft een formele tussentijdse waarschuwing gegeven aan AZ en aan de gemeente Alkmaar. De voetbalclub moet de constructie controleren en eventueel maatregelen nemen. De gemeente als vergunningverlener moet dat controleren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid zal naar verwachting volgende week besluiten of er een nader onderzoek komt naar het instorten van het stadiondak.

Op 10 augustus stortte een deel van de overkapping van de tribune in tijdens een storm. Niemand raakte gewond, doordat de tribune niet bezet was. Het terrein van het stadion is voorlopig niet toegankelijk en de club moet elders trainen en de wedstrijden spelen.