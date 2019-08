Partij cocaïne tussen bananen in Hoogerheide

In een lading bananen die lag opgeslagen in een loods in Hoogerheide (Noord-Brabant) heeft de politie 72 kilo cocaïne gevonden. Vier mannen zijn opgepakt; drie van hen bij de loods zelf en een vrachtwagenchauffeur op de snelweg ter hoogte van Barendrecht.

De verdachten zijn mannen uit Hoogerheide (54), Etten-Leur (52), Breda (45) en Culemborg (57). De politie deed de ontdekking donderdag, maar maakte die pas een dag later bekend.

Uitgaande van een straatprijs van zo’n 50 euro per gram, zou de cocaïne ongeveer 3,5 miljoen euro waard zijn.