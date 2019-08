Steeds meer Britten willen Nederlander worden

In de aanloop naar een brexit vragen steeds meer Britse staatsburgers de Nederlandse nationaliteit aan. In de eerste zes maanden van het jaar hebben 180 Britten een naturalisatieverzoek ingediend. Dat is ongeveer twee keer zo veel als in dezelfde maanden vorig jaar, komt naar voren uit cijfers die het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft verstrekt na berichtgeving door nieuwszender BNR.

Als Britten genaturaliseerd worden tot Nederlander, moeten ze afstand doen van hun Britse nationaliteit. Het ministerie kan niet nagaan hoeveel Britten Nederlander zijn geworden.

Sommige Britten kunnen de zogeheten optieregeling gebruiken om Nederlander te worden. Het gaat bijvoorbeeld om volwassenen die hier al hun hele leven wonen, om mensen die met een Nederlander zijn getrouwd, om mensen die in het verleden Nederlander waren en om kinderen die door een Nederlander zijn erkend. Zulke aanvragen lopen via de gemeente. Het ministerie weet niet om hoeveel mensen het gaat.