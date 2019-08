Agenten mishandeld na duel Vitesse – PEC

Na de wedstrijd Vitesse – PEC Zwolle zijn vrijdagavond in Arnhem twee politiemensen mishandeld. Ze waren in het vak met uitsupporters omdat het daar onrustig was, zegt een woordvoerder. De ene agent kreeg klappen, de ander werd in zijn rug getrapt.

Daarop zijn alle vertrekkende voertuigen met Zwolse supporters gecontroleerd. De politie pakte er drie op: een 18-jarige Zwollenaar en twee jonge mannen (18 en 21) uit IJsselmuiden. Twee van hen zijn aangehouden voor mishandeling, de derde werd gearresteerd vanwege belediging.

De voorzitter van de supportersvereniging van PEC Zwolle, Freddy Eikelboom, zegt dat zijn zoon een van de arrestanten is. Hij vond het politieoptreden buitensporig, meldt hij op Twitter: “Verschrikkelijk….politie Arnhem is bezig met een razzia en matpartij richting supporters PEC Zwolle.”

Volgens Eikelboom waren in het uitvak “wat jonge jongens aan het drukken omdat de ophoudprocedure langer duurde dan was afgesproken…toen moesten er idioten de trap af en van zich af meppen…ziek volk.”