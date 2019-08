AZ – FC Antwerp is te risicovol in Den Haag

De thuiswedstrijd van AZ tegen FC Antwerp is donderdag in Enschede omdat het duel in Den Haag te veel risico’s met zich zou meebrengen. De Haagse burgemeester Pauline Krikke vreest voor confrontaties tussen supportersgroepen. De Belgische club is namelijk de aartsrivaal van Club Brugge, de zusterclub van ADO Den Haag.

Volgens de burgemeester is er het risico dat supporters elkaar gaan opzoeken rond het stadion en in de stad. “Die rivaliteit gaf twee jaar geleden aanleiding tot een gewelddadig treffen tussen supporters van FC Antwerp met Club Brugge- en ADO Den Haag-supporters in BelgiĆ«”, staat in een verklaring van de gemeente op Twitter. “Dat maakt het een beladen wedstrijd waar een flinke politie-inzet voor nodig is.” De burgemeester vindt dit niet verantwoord voor een wedstrijd die normaal gesproken niet in de Hofstad plaatsvindt.

Krikke: “De gemeente helpt graag een club in nood, waar mogelijk. In dit geval is dat niet mogelijk.” Dat betekent volgens haar niet dat er in de toekomst geen wedstrijden van AZ mogelijk zijn in Den Haag. De gemeente maakt hiervoor per aangevraagde wedstrijd een afweging.

De Alkmaarse club kan door het instorten van een deel van het dak, afgelopen zaterdag, niet in het eigen stadion terecht. ADO bood daarop onderdak voor twee duels.