Drukte op Europese wegen door vakantieverkeer

Op diverse wegen in Europa is het zaterdag weer druk met – vooral terugkerende – vakantiegangers. Volgens de ANWB zijn veel Nederlanders onderweg naar huis. Ze staan onder meer vast bij de Karawankentunnel vanuit Slovenië naar Oostenrijk, waar de vertraging oploopt tot twee uur. Ook bij de Zwitserse Gotthardtunnel vanuit Italië staat file. De vertraging loopt daar op tot anderhalf uur.

In Frankrijk is het eveneens druk, onder meer op de Route du Soleil en de weg vanuit Bordeaux. De extra reistijd is volgens de ANWB wel minder lang dan vorige week, toen de extra reistijd zes à zeven uur bedroeg. Zaterdag is dat ruim drie uur. Volgens de verkeersdienst zijn hier wel meer Nederlandse toeristen op de terugreis dan vorige week.