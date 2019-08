Eindhoven Airport kampt opnieuw met een storing in het bagagesysteem. Volgens de luchthaven leidt dit nog niet tot vertragingen.

Het is de derde keer in korte tijd dat het bagagesysteem in Eindhoven hapert. Dat gebeurde ook al op donderdag 8 augustus en dinsdag 13 augustus. In beide gevallen leidde de storing tot veel vertragingen. Ook misten tientallen passagiers hun vlucht.