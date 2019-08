Directeur Lowlands tevreden over verloop

De directeur van Lowlands, Eric van Eerdenburg kijkt terug op een geslaagde editie. Het muziekfestival in Biddinghuizen werd in de aanloop geplaagd door berichten over heftige regen en mensen die daarom hun kaarten te koop aanboden. In de praktijk viel het met het weer uiteindelijk mee. “We hebben wat regen gehad maar geen grote problemen”, aldus Van Eerdenburg.

“Het heeft nog wat gespetterd maar al snel scheen de zon. Iedereen is blij en heeft zich kranig geweerd in de nattigheid.” Eerdenburg noemt het “zwaar overtrokken” dat mensen massaal hun tickets verkochten op internet. Volgens hem werden er maar 7500 kaartjes via Ticketswap van de hand gedaan, 1500 meer dan vorig jaar.

Lowlands werd dit jaar voor de 27e keer gehouden. Onder meer De Staat, Ronnie Flex, Anne-Marie, The Streets, Royal Blood, The National en Franz Ferdinand traden op. Het festival wordt zondagavond door Tame Impala afgesloten.

Van Eerdenburg noemt het optreden van de 17-jarige Billie Eilish, momenteel een van ’s werelds populairste artiesten, een schot in de roos. Hij schat dat 40.000 van de in totaal 60.000 festivalgangers naar haar concert kwamen kijken. “Billie is een echte ‘natural’. Ze weet het publiek moeiteloos te bespelen en te betoveren.”