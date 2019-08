Mark Rutte: geslaagd debuut op Lowlands

Premier Mark Rutte was zondag voor het eerst op Lowlands. De premier was te gast bij de talkshow Villa Lowlands en had hier een naar eigen zeggen leuk gesprek, onder het genot van een biertje, met presentator Martijn de Greve en ‘huisbutler’ Roel Maalderink. “Wat mij betreft een geslaagd Lowlandsdebuut!#LL19”, liet Rutte op Twitter weten.

“Dit was weer eens iets anders dan de gemiddelde talkshow”, aldus de premier, die voor de informele gelegenheid was gehuld in een polo, spijkerbroek en gympen, na afloop op Instagram. “Het aanwezige publiek mocht bepalen over welk maatschappelijk thema we gingen praten. Dat werd ‘Onderwijs en Ontwikkeling’ en leverde een gesprek op over onder meer lesgeven en het belang van geschiedenis”, vertelt de premier, die het podium opkwam met het door het publiek gekozen nummer Uptown Funk van Bruno Mars. “Ook kwam muziek aan bod, want het blijft natuurlijk Lowlands.”

Om de festivalsfeer goed te proeven, kreeg Rutte een rondleiding over het terrein in Biddinghuizen van festivaldirecteur Eric van Eerdenburg. Ook ging hij op de foto met verschillende bezoekers.