Onderzoek naar verdachte koffer in Hilversum

De politie doet onderzoek naar een verdacht pakketje in de Emmastraat in Hilversum. Op een foto is te zien dat het om een zwarte koffer gaat. De wijde omgeving is afgezet. Volgens een politiewoordvoerder komen explosievenverkenners ter plaatse. De nabijgelegen Sint Vituskerk, waar om 11.00 uur een mis zou plaatsvinden, is dicht.

De kerk zou onlangs zijn opgedoken in een dreigement van Islamitische Staat, schrijft De Gooi- en Eemlander. De politiezegsman kon hier niets over zeggen. Begin augustus ging er een afbeelding rond op internet, waarop de kerk met vlammen is te zien met onder meer de woorden: “We zijn gekomen om jullie af te slachten”. De afzender zou de IS-groep GreenB1rds zijn.

Mogelijk is ook Hotel Gooiland ontruimd, maar dat kon de woordvoerder niet bevestigen.