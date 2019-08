Vakantie voor regio Zuid voorbij

De zomervakantie van basisschoolkinderen in Zeeland, Limburg, vrijwel heel Noord-Brabant en het zuiden van Gelderland is afgelopen. Na zes weken vrij te zijn geweest, moet regio Zuid maandag weer de schoolbanken in.

Een week later (maandag 25 augustus) begint het schooljaar voor leerlingen in het noorden (Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland). De week daarna (maandag 1 september) openen de scholen in regio Midden, waaronder de provincies Utrecht, Zuid-Holland en delen van Gelderland, hun deuren voor het nieuwe schooljaar.

Veilig Verkeer Nederland vraagt bij het eind van de vakantie traditiegetrouw aandacht voor schooljeugd. In de ochtendspits zijn in deze periode veel meer fietsers en voetgangers onderweg. In totaal reizen er anderhalf miljoen scholieren tussen huis en school. Volgens VVN vallen er na de zomervakantie bijna twee keer zoveel verkeersslachtoffers onder scholieren als in de rest van het jaar.

De verkeersveiligheidsorganisatie vraagt de komende tijd met spandoeken, affiches, borden en folders aandacht voor haar campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’.