370 tips over onbekende dode vrouw Westdorpe

De politie heeft tot nu toe 370 tips binnengekregen over de vrouw die eind juni dood werd gevonden in een weiland in het plaatsje Westdorpe (Zeeuws-Vlaanderen). Desondanks heeft de politie de identiteit van de vrouw nog niet kunnen achterhalen.

De onbekende vrouw is afgelopen dinsdag op de Zuiderbegraafplaats in Terneuzen begraven. Het gaat om een vrouw van tussen de 50 en 65. Het naakte lichaam van de vrouw werd op 22 juni door een voorbijganger gevonden. Ze is vermoedelijk elders neergeschoten en in het weiland gelegd. Ruim 100 van de 370 tips kwamen binnen sinds de begrafenis van de vrouw.

Het valt de politie op dat heel veel tips gaan over een vermiste Duitse vrouw, Monika Ritschel. De rechercheurs die zich met de zaak bezighouden kunnen zich dat goed voorstellen, want toen zij een foto van Ritschel zagen dachten zij in eerste instantie ook dat zij de in Westdorpe gevonden vrouw was.

Uit politieonderzoek bleek echter dat het niet om Monika Ritschel ging. Zij werd eerder dood aangetroffen in Duitsland en is daar begraven.