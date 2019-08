Disney+ begint in Nederland op 12 november

Nederland behoort tot de eerste landen waar Disney+ beschikbaar komt. De nieuwe streamingdienst begint in Nederland op 12 november, net als in de Verenigde Staten en Canada. The Walt Disney Company kondigde maandag aan dat het bedrijf wereldwijd distributieovereenkomsten heeft gesloten met Apple, Google, Microsoft, Roku en Sony om de app van Disney+ te verspreiden.

Een abonnement gaat in Nederland 6,99 euro per maand kosten of 69,99 per jaar. Abonnees krijgen voor dat bedrag de beschikking over reclamevrije films, series en andere programma’s van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. De dienst biedt abonnees niet alleen toegang tot de uitgebreide filmbibliotheek van Disney en dertig seizoenen van The Simpsons, maar het zal ook de plek zijn waar de nieuwste films van Disney te streamen zijn, zoals Captain Marvel, Avengers: Endgame, Aladdin, Toy Story 4 en Star Wars: The Rise of Skywalker.

Op 19 november is de streamingservice ook beschikbaar in Australiƫ en Nieuw-Zeeland. Het bedrijf verwacht dat de streamingdienst binnen twee jaar overal ter wereld beschikbaar is.