Stroomstoring Oost-Brabant voorbij

Helmond en omgeving zijn maandagmiddag getroffen door een grote stroomstoring. Ongeveer 26.000 aansluitingen zaten zo’n anderhalf uur zonder elektriciteit, maakte netbeheerder Enexis bekend. Rond 18.00 uur meldden brandweer en Enexis dat de voorziening was hersteld en iedereen weer stroom had.

De oorzaak van het uitvallen van de elektriciteit was een brand in een transformatorhuisje in Aarle-Rixtel. Als gevolg daarvan viel volgens een woordvoerder van Enexis de stroom uit bij mensen in Helmond, Laarbeek, Gemert, Bakel, Meierijstad en Nuenen.