‘Ik word gezien als grootste terrorist’

“Ik word gezien als de grootste terrorist van Nederland”, zei de hoofdverdachte van de zes mannen die terechtstaan omdat ze een grote aanslag zouden hebben voorbereid. Hardi N. stelde nadrukkelijk dat de politie-infiltrant in de vermeende terreurcel “mij heeft uitgelokt, en ja, er is bewijs”. N. zegt daarom het wachtwoord van zijn telefoon te hebben gegeven, omdat uit berichten tussen hem en de infiltrant de uitlokking zou blijken. “De tijdlijn klopt niet, het begon bij hem”, wees hij op de infiltrant, die de groep onder meer wapens leverde.

De officier van justitie wees erop dat op een computer van de verdachte “buitengewoon veel jihadistische content” is aangetroffen. Dat de zes allemaal aanwezig waren bij een bijeenkomst met de infiltrant waarin werd gesproken over de voorbereidingen en over trainingen, wijst volgens hem al op medeplichtigheid aan het voorbereiden van een aanslag.

De rechtbank in Rotterdam neemt niet direct maandag al een beslissing over de verzoeken en onderzoeksvragen die de advocaten van het zestal tijdens de inleidende zitting hebben ingediend. Dat gebeurt donderdag.

Naar verwachting is de inhoudelijke behandeling van de zaak pas in juni volgend jaar.