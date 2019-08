Nazomer op komst: zaterdag ideale stranddag

Na wat nattige dagen gaat de zon deze week steeds meer schijnen, met als hoogtepunt een zomers weekend in het vooruitzicht. Wil je naar het strand? Dan is zaterdag de ideale stranddag.

De komende dagen blijft het ’s nachts fris, maar wordt het overdag tussen de 20 en 24 graden. Vanaf donderdag wordt het nog warmer met 25 graden in het binnenland. In het weekend wordt het plaatselijk 25 tot 30 graden.

Zaterdag is het volop zomers weer, tevens de beste dag voor het strand. Op zondag koelt het in de kustprovincies wat af door wind van zee. Na de recordwarme junimaand en de extreme hittegolf in juli verloopt augustus qua temperatuur nu relatief normaal. Volgens weerinstituut MeteoGroup komt dat door de zachte nachten. De maximumtemperatuur lag tussen 1 en 18 augustus in De Bilt met gemiddeld 22,2 graden een graadje lager dan normaal. Maar gezien de zomerse vooruitzichten zal deze gemiddelde temperatuur toch weer boven de norm uitkomen.