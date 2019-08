Nieuwe Tarantino-film trekt 165.000 bezoekers

Once Upon a Time in Hollywood kent een vliegende start in de Nederlandse bioscopen. De film heeft in het openingsweekend 1,7 miljoen euro opgebracht – het beste openingsresultaat van een door Quentin Tarantino geregisseerde film. De film trok 165.000 bezoekers naar de Nederlandse bioscopen, meldt distributeur Universal Pictures.

Het Nederlandse openingsresultaat van Once Upon a Time in Hollywood is daarmee hoger dan de openingsresultaten van de Tarantino-films Inglourious Basterds en Django Unchained bij elkaar opgeteld.

Once Upon a Time in Hollywood is de negende film van regisseur Quentin Tarantino. Het verhaal gaat over een tv-acteur die eind jaren zestig voet aan de grond probeert te krijgen in Hollywood. Belangrijke rollen zijn er voor Leonardo DiCaprio, Brad Pitt en Margot Robbie.