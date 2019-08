OM: geen spoor van uitlokking terreurcel

Er is geen enkel spoor dat doet vermoeden dat de zes terreurverdachten zijn uitgelokt tot het beramen van een grote aanslag. Dat stelt de officier van justitie in een reactie op de beschuldiging van de verdediging dat een infiltrant de zes mannen op die gedachte had gebracht.

Het initiatief om via de infiltrant wapens te krijgen om bij de aanslag te gebruiken, lag nadrukkelijk bij hoofdverdachte Hardi N., stelde de officier. “Hij stuurde een bericht: ‘Ik wil snoep kopen voor mijn snoepwinkel’, met de emoticon van een pistool. Hij vraagt er zelf om.”

De infiltrant, die de vermeende terreurcel later in een vakantiehuisje in Weert (onklaar gemaakte) wapens leverde, had wel zijn hulp aangeboden. “Broeder, als er iets is dat je nodig hebt kun je er altijd om vragen”, citeerde de officier een bericht van de undercoveragent. “Hij legde het initiatief duidelijk bij N.”

De zes werden vorig jaar september tijdens een grootschalige operatie opgepakt.