Politieauto vernield met zwaar vuurwerk

Onbekenden hebben in de nacht van zondag op maandag een politieauto in Helmond fors beschadigd met zwaar vuurwerk. Dat gebeurde tijdens de aanhouding door agenten van drie verdachten in een woning aan de Johannes Vermeerlaan, maakte de politie maandag bekend.

De politie vond tijdens een inval in de woning drugs en een gasdrukwapen. In de woning waren drie mannen, twee uit Helmond (27 en 19 jaar) en een zonder bekende verblijfplaats (27). De drie zijn aangehouden.

Direct na de aanhoudingen hoorden de agenten een forse knal, en bleek bleken voorruit en motorkap van een in de straat geparkeerde politieauto vernield. De politie sluit niet uit dat het om een gerichte actie gaat en onderzoekt of het een met het ander verband houdt. De politie is ook met een buurtonderzoek bezig.

Volgens de politie raakte niemand door de explosie gewond.