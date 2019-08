Treinenloop van minuten naar seconden

De nieuwe dienstregeling wordt in het spoorboekje voor 2020 niet meer per minuut, maar per tien seconden ingedeeld. Het voordeel daarvan is dat de treinenloop nog nauwkeuriger kan worden ingepast “en we weer wat ruimte op het drukke Nederlandse spoor creëren”, aldus spoorbeheerder ProRail.

Een andere belangrijke verandering die Prorail bekend heeft gemaakt is het langer maken van goederentreinen om efficiënter gebruik te maken van het spoor. Verder rijden vanaf december tussen Amersfoort en Utrecht zes in plaats van vier intercity’s per uur en rijden er meer treinen tussen Eindhoven en Dordrecht.