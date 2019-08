Het treinverkeer van en naar Venlo heeft maandagavond korte tijd stilgelegen omdat een persoon op het spoor liep en vervolgens in een bovenleidingsportaal klom. Dat meldt ProRail.

Volgens de spoorbeheerder moest hierdoor de spanning van de leiding worden gehaald. De politie heeft de persoon opgepakt. Toen het bovenleidingsportaal was gecontroleerd op eventuele beschadigingen en alles in orde bleek, is de spanning weer teruggezet op de bovenleiding en kon het treinverkeer worden hervat.