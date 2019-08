Vader Roelf B.: veel ‘wat als’-momenten

Boosheid, verbijstering en duizenden ‘wat als’-momenten. Dat is wat de vader Jakob B. van de atleet Roelf B., die in Hongarije is opgepakt om drugshandel en – bezit, sinds de arrestatie doormaakt. “Ik kan en wil me geen beeld vormen van de hoeveelheid drugs die is gevonden”, zei hij maandag bij Jinek.

Roelf B. werd samen met een vriend opgepakt met onder meer bijna 2700 xtc-pillen en een hoeveelheid marihuana. Ze verkochten de drugs vanuit hun tent op Sziget in Boedapest. Ook in de auto van de twee Nederlanders werd een grote hoeveelheid drugs gevonden.

De vader van Roelf, volgens zijn ouders een gedisciplineerd atleet, zat in Antwerpen toen hij door zijn vrouw op de hoogte werd gebracht van de arrestatie van zijn zoon. “Op dat moment kwamen er heel wat krachttermen uit”, aldus reageerde de Jakob B. desgevraagd in het programma. Boosheid en verbijstering overheersten daarna. “In zijn vriendengroep werd wel eens een pilletje geslikt of een jointje gerookt, maar bij mijn weten heeft Roelf dat nooit gedaan.”