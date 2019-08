Weer Nederlanders gepakt met illegaal vuurwerk

De Duitse politie heeft opnieuw Nederlanders betrapt met illegaal vuurwerk. Bij een controle aan de grens met Tsjechië troffen agenten in de auto van twee Nederlanders 30 kilo illegaal knalvuurwerk aan.

Volgens de politie kwamen de mannen van 23 en 25 jaar oud van een camping in het Tsjechische Eger. Toen ze ter controle werden aangehouden, gaven ze aan slechts enkele rotjes te hebben gekocht. Doorzoeking van het voertuig leverde beduidend meer op. Onder dekens en slaapzakken, in kisten en tassen en in de ruimte voor het reservewiel lag het vuurwerk verstopt.

De politie heeft het vuurwerk in beslag genomen. Het tweetal mocht met een dagvaarding op zak wegens overtreding van de wet op explosieven, de reis hervatten.

Anderhalve week geleden onderschepte de politie al een auto uit Polen komende BMW. In de kofferbak vonden beambten 50 stuks illegaal vuurwerk met een gewicht van 30 kilo. De 50-jarige bestuurder en de 17-jarige passagier, allebei uit Nederland, kregen een dagvaarding mee voor overtreding van de wet op explosieven.