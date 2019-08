Cel en tbs voor moordpoging op zoontjes

Een man uit Eindhoven is dinsdag veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en tbs voor poging tot moord. In november vorig jaar stak hij zijn huis in brand om een einde te maken aan zijn eigen leven en dat van zijn drie kinderen van 9, 4 en 3 jaar oud. De poging mislukte, ze werden gered door de brandweer. De straf is gelijk aan wat het Openbaar Ministerie had geëist.

De man was verwikkeld in een moeilijke scheiding en vond dat hij de kinderen te weinig zag, zei de officier van justitie. Hij stak stapels papier in de woonkamer in brand. Daarna ging hij naar zijn kinderen op zolder. Toen de brandweer binnenkwam, waren twee kinderen inmiddels bewusteloos.

Van de rechtbank in Den Bosch moet de man aan zijn zoontjes ook een schadevergoeding betalen van ongeveer 11.000 euro per persoon.