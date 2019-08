Dak stadion FC Utrecht ook onderzocht

Het dak van Stadion Galgenwaard van FC Utrecht wordt donderdag extra gecontroleerd. Dat moet duidelijk maken of de lasnaden in orde zijn. “Wij willen de veiligheid van iedereen gewaarborgd hebben”, laat de club weten na een bericht van RTV Utrecht.

Het dak van het stadion van AZ stortte op 10 augustus gedeeltelijk in. Dat kwam door falende lasverbindingen, was de eerste bevinding van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. “Na het incident hebben we vorige week al een optische inspectie gedaan. Daar zijn geen onvolkomenheden uitgekomen. Maar toen wisten we nog niet waar het bij AZ precies aan lag”, aldus FC Utrecht. Nu dat wel duidelijk is, laat de club nog eens extra naar de lasnaden kijken.

Het stadion van AZ is gebouwd door het inmiddels failliete bouwbedrijf Midreth. Dat was ook verantwoordelijk voor de grote herbouw van de Galgenwaard aan het begin van deze eeuw.