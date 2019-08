Helft Nederland heeft slimme meter

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft een slimme energiemeter. Het gaat om ongeveer 4 miljoen huishoudens, stelt onderzoeksbureau Multiscope in zijn Smart Home Monitor. Een half miljoen huishoudens weigerden de slimme meter, die via internet de standen doorgeeft aan het energiebedrijf.

In totaal heeft nu 54 procent van de huishoudens een slimme meter. Dat is een vijfde meer dan vorig jaar. Eind volgend jaar moet volgens Europese afspraken 80 procent van de huishoudens een slimme meter hebben. Bij drie op de tien huishoudens, ongeveer 2,3 miljoen, is de slimme meter nog niet aangeboden.

Weigeraars van een slimme meter geven het vaakst aan dat ze geen toegevoegde waarde zien of de slimme meter onbetrouwbaar vinden. Ook het gebruikmaken van de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt vaak genoemd. Minder dan een op de tien weigeraars vindt privacy de belangrijkste redenen om van de slimme meter af te zien.

Consumenten die wel een slimme meter hebben, houden hun eigen energieverbruik maar in een kwart van de gevallen in de gaten via een slimme app. Dat zijn vrijwel allemaal apps van energiebedrijven, waarbij die van Eneco het populairst is.