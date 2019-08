Hoger beroep ‘obermishandelaars’ begonnen

In Praag is dinsdagochtend het hoger beroep van de Nederlandse broers Arash en Armin N. begonnen. De broers zijn eerder dit jaar door de rechtbank in de Tsjechische hoofdstad veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf en zes jaar voor het toebrengen van zwaar letsel bij een ober en wegens ordeverstoring.

De mannen werden met handboeien om de rechtszaal binnengebracht, deze werden voor aanvang afgedaan.

Zowel de broers als het Openbaar Ministerie waren na de uitspraak in beroep gegaan. Mogelijk doet het hof dinsdag direct uitspraak.