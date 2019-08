Willem Holleeder is woensdag niet aanwezig bij de eerste niet-inhoudelijke zitting in zijn hogerberoepszaak, die voor het gerechtshof in Amsterdam dient. Ook zijn advocaten blijven weg, laten ze weten.

De reden voor hun afwezigheid is dat het hof heeft laten weten dat er inhoudelijk nog helemaal niets aan de orde komt. De zitting wordt alleen gehouden omdat de wet vereist dat elke drie maanden rechters of in dit geval raadsheren naar de stand van zaken in een lopende rechtszaak kijken.