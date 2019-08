‘Laat industrie vermindering stikstof betalen’

De rekening voor het terugdringen van de stikstofuitstoot in Nederland moet vooral bij de industrie worden neergelegd. Die moet voor zijn eigen vervuiling betalen om verduurzaming te stimuleren. Met deze stelling is 80 procent van de ondervraagden het eens in een peiling die I&O Research heeft gehouden in opdracht van Milieudefensie.

Meer investeringen in alternatieven voor de auto, zoals het openbaar vervoer en fietspaden, kan ook rekenen op brede steun: daar is 69 procent van de 1280 ondervraagden het mee eens. Het terugdringen van de veestapel vindt 47 procent een goed plan, 23 procent is hier negatief over. Van de rest is 27 procent neutraal, 3 procent weet het niet.

De overheid moet snel nieuw stikstofbeleid opstellen, omdat de Raad van State heeft bepaald dat de vorige regeling in strijd was met de wet. De zogeheten Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kwam erop neer dat bouwprojecten die leiden tot meer stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden, zoals de aanleg van een snelweg, door mochten gaan, mits compenserende maatregelen werden opgesteld. Maar het effect van die maatregelen is vaak helemaal niet vooraf bekend.