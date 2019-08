Partij voor de Dieren start ‘woudfunding’

De Partij voor de Dieren is dinsdag een actie gestart om natuur in Gelderland aan te kunnen kopen. Met deze ‘woudfunding’ wil de partij voorkomen dat particulieren natuurgrond van Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland in handen krijgen. Staatsbosbeheer noemt de actie van de partij “jammer” en “onnodig”.

In mei van dit jaar zijn Gelderland en Staatsbosbeheer gestart met een openbare grondruil van in totaal 600 hectare natuurgrond. Tot eind deze maand kan iedereen inschrijven op 170 kavels, die een vaste prijs hebben. Vastgelegd is dat deze kavels natuurgrond moeten blijven. De provincie zal daar op toezien.

Maar de PvdD vreest dat nieuwe eigenaren de natuurgrond “verkwanselen”. Dat is volgens de partij onverantwoord. Met elke 5 euro die de ‘woudfunding’ opbrengt, wil de partij een vierkante meter grond opkopen “om te voorkomen dat natuur verloren gaat”.

Staatsbosbeheer wil af van 400 hectare aan “kleine snippers natuur”, die volgens de dienst best door een particulier beheerd kunnen worden. De dienst wil grote natuurgebieden op de Veluwe en langs de grote rivieren juist uitbreiden. Gelderland biedt daar grond aan, die Staatsbosbeheer met de opbrengst van de grondruil wil verwerven.

Een notaris bepaalt in september wie een kavel krijgt. Dan is ook pas bekend hoeveel aspirant-kopers zich hebben gemeld.

De meeste kavels kosten veel minder dan de 5 euro per vierkante meter die de PvdD ervoor vraagt. Dat komt volgens de partij omdat er rekening is gehouden met bijkomende kosten voor beheer. De met donaties aangekochte grond blijft eigendom van de partij.

Volgens Staatsbosbeheer heeft de PvdD “het niet goed begrepen”. “We willen juist meer aaneengesloten natuurgebieden en minder versnippering. Hun actie werkt versnippering daarentegen weer in de hand”, aldus een woordvoerder.

De inschrijving voor de kavels sluit op 31 augustus.