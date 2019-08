Utopia na zes jaar van de buis

Na zes jaar en 1554 afleveringen komt er een einde aan Utopia. De huidige vijftien deelnemers aan het realityprogramma op SBS6 kregen het nieuws dinsdagochtend te horen, meldt Talpa. Eind december is er een finale, die één winnaar moet opleveren.

Utopia ging op 31 december 2013 van start op een verlaten terrein bij Laren. Het oorspronkelijke plan was om in een jaar tijd een ideale samenleving te creëren. Maar uiteindelijk werd het programma telkens met een jaar verlengd, totdat het terrein in mei 2018 niet langer kon worden gehuurd. Op een nabijgelegen stuk grond werd daarop Utopia 2 gestart.

Het programma is volgens Talpa uitgegroeid tot “een spraakmakende realityreeks”, maar wordt stopgezet “omdat SBS6 een nieuwe fase ingaat”. Welk programma in het tijdslot van Utopia wordt uitgezonden, wordt nog bekendgemaakt.

Momenteel is Utopia iedere werkdag van 19.30 uur tot 20.30 te zien. Vanaf 26 augustus verandert de uitzendtijd en wordt het programma uitgezonden van 18.00 tot 19.00 uur.