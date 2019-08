Verdachte schutter rapper Feis blijft vast

De 25-jarige Rotterdammer die tijdens de jaarwisseling rapper Feis zou hebben doodgeschoten, blijft voorlopig vastzitten. De rechtbank behandelde de zaak dinsdag in een eerste regiezitting. Daar bleek dat meerdere getuigen de verdachte hebben zien schieten en ook dat een pet is gevonden met zijn DNA-materiaal erop. De zaak wordt vermoedelijk begin volgend jaar inhoudelijk behandeld.

De 32-jarige Faisal Mssyeh, de echte naam van Feis, werd tijdens oud en nieuw om 04.00 uur ’s nachts doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Zijn broer raakte zwaargewond. De politie denkt dat ze zijn beschoten vanwege “een onbenullige kroegruzie”.

Op de zitting dinsdag bleek dat drie getuigen hebben gezien hoe de verdachte meerdere malen op de rapper schoot. Een getuige had gemeld dat de verdachte een bepaald merk pet droeg, en die pet is later in een auto gevonden met DNA-materiaal van de verdachte.