Aanrijding tussen bus met kinderen en auto’s

Op de snelweg A58 bij Oirschot is een touringcar met daarin zeventig kinderen van zes tot en twaalf jaar en begeleiders gebotst met enkele personenauto’s. Een traumahelikopter is ter plaatse. Rijkswaterstaat spreekt van een ernstig ongeval, maar volgens de brandweer lijken de verwondingen mee te vallen.

Als gevolg van de botsing is de A58 van Tilburg naar Eindhoven dicht tussen knooppunt De Baars en Oirschot zodat hulpdiensten erbij kunnen. Deze hulpverlening is in volle gang. Door het ongeval was een man bekneld geraakt in een van de personenauto’s, maar hij kon worden bevrijd. De man wordt nagekeken door ambulancepersoneel.

Voor de kinderen en hun begeleiders is vervangend vervoer onderweg. Er staat nog verkeer ingesloten op de A58, Rijkswaterstaat probeert dat zo snel mogelijk weg te leiden, maar verwacht dat de wegafsluiting nog wel even gaat duren.

Weggebruikers wordt geadviseerd om te rijden via Den Bosch over de A2 en A65.