Deel konikpaarden Spanje heeft parasiet

Een deel van de 29 konikpaarden die in maart vanuit de Oostvaardersplassen zijn verhuisd naar Spanje, heeft een parasiet. Ook hebben de paarden zeer waarschijnlijk leverproblemen. Dat hebben dierenartsen vastgesteld nadat maandag bloed was afgenomen bij de dieren, aldus Annemieke van Straaten, die zich met haar stichting Annemieke al geruime tijd bekommert om het lot van de dieren uit de Oostvaardersplassen.

Staatsbosbeheer garandeert dat de paarden gezond waren toen ze naar natuurgebied Paleolítico Vivo bij Atapuerca in Spanje verhuisden. Dat heeft de dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit destijds vastgesteld. Nadat de paarden in Spanje waren gearriveerd zijn ze opnieuw gecontroleerd en gezond bevonden.

In juli vermagerden de paarden sterk. De Strongylus-parasiet die bij een aantal paarden is aangetroffen kan dat veroorzaken. De veelvoorkomende parasitaire worm nestelt zich in het spijsverteringsstelsel. De dieren kunnen de worm oplopen als ze grazen in een weiland waar eerder besmette paarden stonden.

Omdat de parasiet behandelbaar is, stuurt de stichting Annemieke een Nederlandse dierenarts naar de eigenaar van het Spaanse natuurpark om hem te helpen. Ook Staatsbosbeheer heeft contact met hem over “ondersteuning in de huidige situatie”, aldus een woordvoerder. De eigenaar zegt dat hij door de droge en hete zomer in Spanje te weinig voedsel voor de paarden heeft.

Staatsbosbeheer wijst erop dat de dienst geen eigenaar meer is van de paarden en dat de nieuwe eigenaar nu verantwoordelijk is. “We voelen ons wel betrokken bij het welzijn van de dieren.”