Eisen tot 7,5 jaar cel fatale ontvoering

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gevangenisstraffen uiteenlopend van zestien maanden tot 7,5 jaar geëist tegen zes mannen die in 2016 betrokken waren bij de fatale gijzeling en ontvoering van Jdesse Boerenveen. Een vrouwelijke verdachte hoorde woensdag in de rechtbank op Schiphol een taakstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf tegen zich eisen.

Het levenloze lichaam van de 40-jarige Boerenveen werd op 22 december 2016 in het Gooimeer bij Almere uit het water gehaald. Onderzoek wees uit dat hij enkele weken daarvoor, op 1 december, urenlang door vier personen was vastgehouden en mishandeld in een garagebedrijf in Wormerveer. Van daaruit was hij later door drie mannen in een auto meegenomen naar Almere. Daarna verdween hij spoorloos.

Tijdens de eerste zittingsdag afgelopen maandag, vertelde de vrouwelijke verdachte dat ze Boerenveen 4000 euro had gegeven om een auto voor haar te regelen. Toen hij niets meer van zich liet horen en ze via een kennis vernam dat hij bij het garagebedrijf was, ging ze daar naar eigen zeggen “woedend” heen om verhaal te halen.

Boerenveen probeerde daarop vanuit de garage – onder de verdachten is ook de eigenaar – telefonisch geld te regelen om de schuld af te lossen. Hij zou nog aan het bellen zijn geweest, toen drie mannen opdoken en hem vanwege een schuld van nog eens 7000 euro in een auto meenamen naar Almere.

Het drietal hoorde de hoogste straffen eisen, eenmaal zes en tweemaal 7,5 jaar. Het OM noemt het hun schuld dat Boerenveen in het pikkedonker het ijskoude water van het Gooimeer invluchtte en verdronk. “Hij werd op een koude winterse dag, na zonsondergang, naar een afgelegen strandje gebracht. Als dat al niet voldoende is voor het veroorzaken van doodsangsten, dan was dat zeker wel het geval toen hij ook nog werd mishandeld en met een vuurwapen werd bedreigd”, zei de aanklaagster.

De uitspraak is 12 september.