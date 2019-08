Gaia Aikman gaat in Lion King Londen spelen

Gaia Aikman, die bijna drie jaar de hoofdrol speelde in de Nederlandse versie van hitmusical The Lion King, kruipt opnieuw in de huid van leeuwin Nala. De Nederlandse actrice versterkt vanaf woensdag de cast van de musical op West End in Londen, heeft haar agent bekendgemaakt.

De nu 27-jarige Aikman schreef geschiedenis omdat zij als eerste musicalartiest op 11-jarige leeftijd ook de rol speelde van kleine Nala in dezelfde musical. In 2017 werd zij voor deze rol genomineerd voor een Musical Award. “Als je wordt gebeld om Nala te spelen op West End, dan doe je dat”, laat de actrice weten. “Ik had anderhalve dag om mijn leven in een koffer te gooien en om familie en vrienden te bellen dat ik voor een aantal weken in Londen ging wonen. Ik heb in drie dagen de aanpassingen van de show en natuurlijk het script en de liedteksten in het Engels aangeleerd.”

Aikman was eerder ook in het Nederlandse theater te zien in de Kinderen voor Kinderen Theater Tour en de theatershow Jeans. Ook was zij backingvocalist van de Amerikaanse zanger Robin Thicke en drie jaar geleden deed zij mee aan The Voice of Holland.