Import auto’s uit Duitsland steeds populairder

Sinds een aantal jaar importeren steeds meer consumenten hun auto uit het buitenland. Met name Duitsland is steeds populairder. Waar voorheen vooral autobedrijven of garages hun geïmporteerde occasions uit het buitenland haalden, is het steeds normaler als iemand zijn nieuwe auto niet bij de garage op de hoek koopt, maar over de grens in Duitsland. Wat zijn de voordelen?

Vier jaar geleden werden er zo’n 120.000 auto’s geïmporteerd in ons land. Inmiddels zitten we bijna op de 200.000. Een van de redenen hiervoor is dat we een tekort aan jong gebruikte occasions hebben. Door de laatste crisis zijn er heel weinig nieuwe verkopen geweest. Ook het aantal leasecontracten lag laag in die periode. Dat zijn allemaal auto’s, die normaal nu op de markt zouden komen.

Auto importeren

En dus neemt de vraag naar tweedehands auto’s in ons land steeds meer toe. Een auto importeren, of dit nu zakelijk of particulier is, heeft veel voordelen. Dit geldt niet alleen voor nieuwe auto’s, maar ook voor gebruikte auto’s die volop worden geïmporteerd. De belangrijkste redenen voor de stijgende populariteit hebben te maken met prijsvoordeel en de kwaliteit van de auto. Nederland is een duur land wat betreft het kopen en houden van een auto.

Lagere inkoopprijzen

In Duitsland betaal je een stuk minder voor een auto. Dit komt door het grotere aanbod en omdat Duitse automerken een betere prijs geven aan Duitse kopers. Dit leidt tot lagere inkoopprijzen. Daarnaast speelt ook de BPM een rol; dit is de aanschafbelasting op nieuwe auto’s. Koop je een auto in Duitsland, dan hoef je niet het hele bedrag aan BPM te betalen. Je krijgt dus meer waar voor je geld, met als pluspunt dat occasions in Duitsland vaak luxer uitgevoerd zijn en beter onderhouden.

Autoverzekering

Als je ervoor kiest om een auto van over de grens te importen, is het belangrijk dat je zaken doet met iemand die je kunt vertrouwen. Een grote angst van mensen die een auto importeren, is of de kilometerstand wel klopt. Het komt weleens voor dat deze wordt teruggedraaid. Let bij de aankoop goed op de garantie en de koopovereenkomst, zodat je later niet voor verassingen komt te staan. Tenslotte is het belangrijk om een autoverzekering af te sluiten.

BPM

Bij het importeren van een auto in Nederland moet er dus meestal nog een deel BPM en CO2-heffing afgedragen worden omdat dit niet gedaan is bij de aanschaf van de auto toen deze nieuw gekocht werd. Dit bedrag kan op meerdere manier berekend worden en moet direct bij invoering afgestaan worden aan de belastingdienst.