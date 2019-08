Kabinet buigt zich over begroting voor 2020

Het kabinet komt woensdag voor het eerst bijeen om officieel te praten over de begroting voor 2020. Premier Mark Rutte ontvangt zijn ministersploeg voor de eerste begrotingsraad van het jaar.

De afgelopen maanden is door bewindspersonen en ambtenaren al overleg gevoerd over de begroting. Ook bij de ‘heisessie’ van het kabinet dinsdag in Oisterwijk kwam het financiële vooruitzicht al even aan bod, maar de eerste begrotingsraad is het startschot voor de officiële onderhandelingen voor Prinsjesdag.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra gaat naar eigen zeggen “ontspannen” het begrotingsoverleg in. De bewindsman wil zich niet alleen focussen op volgend jaar, maar ook kijken wat op lange termijn goed is voor het land.

Hoewel de economische groei volgens het Centraal Planbureau iets terugvalt, is de financiële positie van Nederland volgens Hoekstra nog “behoorlijk solide”.

Over de inzet van de onderhandelingen houden de bewindspersonen de kaken nog op elkaar. De coalitie is wel eensgezind over het feit dat Nederlanders meer moeten merken van de economische groei.