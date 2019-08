Kans op derde regionale hittegolf van dit jaar

Voor de derde keer deze zomer is er kans op een regionale hittegolf. Weeronline schat na de laatste berekeningen de kans op zo’n 60 procent. Vanaf donderdag komt de temperatuur in de regio Twente, de Achterhoek, het oosten van Brabant en in Limburg dagelijks boven de 25 graden uit. Van zaterdag tot en met maandag kan het in het zuiden en oosten 30 graden of meer worden.

Voor een landelijke hittegolf moet het in De Bilt op vijf dagen achtereen 25 graden worden en daarbij moet het op drie dagen tropisch warm worden met 30 graden of meer. De verwachting is dat het in De Bilt wel dagenlang ruim 25 graden wordt, maar aan de voorwaarde van drie tropische dagen wordt niet voldaan. Wel kan het zondag in De Bilt tropisch warm worden.

Het wordt de derde regionale hittegolf van dit jaar. Eind juli kende Nederland een officiële hittegolf in De Bilt. Van 22 tot en met 27 juli was in het oosten zelfs sprake van een superhittegolf.